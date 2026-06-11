Самолет с 267 пассажирами врезался в вышку связи в Анталье

Прямо в аэропорту турецкой Антальи случилось ЧП с пассажирским лайнером. Борт авиакомпании, выполнявший рейс из Стамбула, при рулении на стоянку врезался в вышку связи — мачту наземного радара. Пассажиры почувствовали сильный удар. Экстренные службы эвакуировали 267 человек. По предварительным данным, есть один пострадавший. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел в аэропорту Антальи после посадки рейса из Стамбула. Самолет уже коснулся полосы и начал движение к месту стоянки, как вдруг врезался в мачту наземного радара. Удар был такой силы, что пассажиры ощутили его всем телом. Экипаж немедленно остановил борт и объявил эвакуацию. На место прибыли пожарные и медики. Из лайнера вывели 267 человек.

По предварительным данным, один пассажир получил травмы. Остальные, к счастью, не пострадали. Причины происшествия выясняются. Аэропорт работал в штатном режиме, но полосы на время эвакуации перекрывали.

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