Семейная ипотека: риелтор рассказала, почему смена механизма ударит по покупателям

Эксперты бьют тревогу: предложение заменить льготную ипотечную ставку на механизм частичного погашения кредита государством может фактически перекрыть массовому покупателю доступ к новостройкам. Риелтор Наталья Перескокова в разговоре с Pravda.Ru объясняет, в чем тут подвох. Банки смотрят не на будущие субсидии, а на уровень ежемесячного платежа здесь и сейчас. И если процент взлетит с комфортных 6% до рыночных 20–25%, то большинство семей просто не пройдет проверку платежеспособности — их доходов формально не хватит, чтобы банк одобрил сделку.

Идея менять схему семейной ипотеки на компенсацию основного долга за бюджетный счет звучала в Совете Федерации как позитивный сигнал для участников программ. Но на земле, по словам Перескоковой, все иначе. Она приводит простой расчет для столицы: кредит в восемь миллионов рублей на 30 лет при льготной ставке тянет на 48 тыс. в месяц. При рыночных 22% — уже 147 тыс. Для средней семьи с доходом 200–250 тысяч рублей разница драматическая: второй вариант — это практически половина бюджета, и банк такой кредит не даст, даже если после рождения третьего ребенка государство обещает погасить часть долга.

Она уточнила, что проблема усугубляется тем, что первичную проверку в банке не обмануть: андеррайтинг жестко оценивает долговую нагрузку. И если субсидирование ставки убирают, то покупатели массово вылетают из воронки одобрения. Сейчас многие и так вынуждены брать малогабаритные квартиры или максимально растягивать срок кредита, чтобы снизить давление на семейный бюджет. А при отказе от льготной ставки рынок новостроек, где семейная ипотека обеспечивает львиную долю сделок, просто рухнет.

По мнению риелтора, следует сохранить льготный процент, но добавить целевые выплаты государства на досрочное погашение при рождении детей. Такой подход спасает главное — доступность жилья здесь и сейчас. Ведь сегодня для семьи 6% годовых намного ценнее обещанной компенсации части кредита в туманном будущем. И это не просто вопрос комфорта: без нормальной квартиры не родишь ни первого, ни второго ребенка. А значит, и демографические цели окажутся под угрозой. Пока же специалисты не видят предпосылок, чтобы ипотечные ставки резко пошли вниз — ждать чуда не приходится, а значит, решения нужны взвешенные, а не «бюджетно-оптимизаторские».

Ранее в Совфеде предложили выдавать семьям субсидии на гашение ипотеки вместо льготной.