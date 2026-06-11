Киевский режим любой ценой пытается замести следы своих колоссальных потерь. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников заявил: в ВСУ под контролем заградотрядов работает настоящий конвейер по уничтожению тел погибших. По его словам, украинское командование использует два основных метода, чтобы скрыть реальную численность «двухсотых» и избежать выплат родственникам. Об этом сообщает Lenta.ru.

Эксперт Олег Иванников рассказал шокирующие подробности о «работе» с погибшими в украинской армии. По его данным, на передовой действует инструкция, регламентирующая поведение заградотрядов и санитарных служб ВСУ. Цель одна — ликвидировать тела без следа. Первый и самый распространенный способ — закапывание.

По словам Иванникова, трупы сбрасывают в старые могильники, на кладбища, закапывают по 2-3 боевика в одну яму. Сверху либо ставят чужой крест, либо маскируют землей. Второй метод — сожжение прямо на позициях, особенно эффективный для тех, кого Киев считает «не нужным».

Эксперт подчеркнул, что эвакуируют только останки высокопоставленных офицеров. Обычных же мобилизованных и наемников уничтожают, чтобы скрыть чудовищные масштабы потерь. Ведь каждая неучтенная смерть — это сэкономленные на выплатах миллионы гривен. Родные получают лишь похоронку «пропал без вести» и копейки.

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