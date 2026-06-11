Удары по крымским переправам: генерал ФСБ рассказал, сможет ли Киев перекрыть логистику в Крыму

Украинские формирования в последнее время заметно активизировали удары по мостам и дамбам, через которые Крым связан с остальной территорией. Цель, по оценкам экспертов, вполне прагматична и жестока: перерезать логистику, не допустить на полуостров энергоресурсы и товары первой необходимости. Вопрос теперь в другом — смогут ли ВСУ действительно добиться блокады? Своим мнением с Общественной Службой Новостей поделился генерал-майор ФСБ Александр Михайлов, возглавляющий Центрисполком «Офицеров России».

Он назвал такие атаки абсолютно ожидаемыми: Киев и раньше делал ставку на изоляцию полуострова, а разрушение Крымского моста и вовсе числилось в перечне приоритетных задач. Нынешнее усиление — не внезапная идея, а продолжение давно взятого курса.

Российские военные, по словам Михайлова, к такому повороту готовы. Им не нужны советы со стороны — они сами знают, как выстраивать комплексную оборону таких стратегических объектов. В итоге, уверен генерал-майор, будет смонтирована нормальная, работающая система защиты. И хотя ситуация вызывает тревогу, просто так отдавать инфраструктуру на растерзание никто не позволит. Объективная реальность такова, что эту проблему не оставят без жесткого ответа.

Ранее эксперт Калинин заявил, что курортный сезон в Крыму не сорвут, но безопасность под вопросом.