Пьяный фанат выбежал на сцену под хит «Пей пиво»: почему группу «Дискотека Авария» раскритиковали за реакцию?

На одном из недавних концертов группы «Дискотека Авария» произошел неожиданный инцидент, сообщает Super. Прямо во время исполнения знаменитого хита «Пей пиво» на сцену выбежал пьяный поклонник. Он явно хотел присоединиться к кумирам и, возможно, даже подпеть. Однако музыканты не оценили порыва фаната.

Судя по кадрам, попавшим в Сеть, артисты не поддержали его, а Алексей Серов попытался оттолкнуть незваного гостя. Тут же подоспел охранник, который довольно грубо и агрессивно увел мужчину со сцены.

Позже группа опубликовала ироничный комментарий в своих социальных сетях.

«Есть поклонники, которые воспринимают наше творчество буквально», — пошутили артисты.

Но публика их юмора не разделила. В интернете разгорелся скандал: пользователи раскритиковали поведение Серова, посчитав его попытку оттолкнуть фаната неуместной. Но больше всего негатива досталось охраннику. Многие зрители сочли, что удаление пьяного мужчины было чрезмерно жестким.

Несмотря на то, что фанат действительно нарушал порядок и был нетрезв, по мнению комментаторов, агрессия со стороны охраны была лишней. В итоге сама группа оказалась в неловком положении.

