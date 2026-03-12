Определен главный судья матча «Зенит» — «Спартак»

Центральный матч тура «Зенит» — «Спартак» будет обслуживать арбитр ФИФА Сергей Карасев. После зимней паузы он уже работал на матчах «Рубин» — «Краснодар» (2:1) и «Ахмат» — ЦСКА (1:0). Любопытно, что в обоих играх победили хозяева матчей, которые в то же время не считались фаворитами. Подобная схема не подходит для матча в Санкт-Петербурге, поскольку «Зенит» и хозяин, и фаворит, хотя бы формально, исходя из турнирной таблицы.

На фоне многочисленных судейских скандалов после рестарта РПЛ Карасев оказался одним из немногих арбитров, к которому у команд не было претензий. Более того, все комментаторы хвалили Карасева за решительность в матче «Ахмат» — ЦСКА, когда он по указанию ВАР посмотрел видео, но первоначального решения не изменил.

Помощниками Карасева на линии будут Алексей Лунев и Алексей Ермилов, Инал Танашев назначен резервным. Сергей Иванов и Антон Фролов отработают на ВАР, инспектор матча — Вячеслав Харламов.

После 20 туров «Зенит» идет на втором месте с 42 очками, «Спартак» занимает шестую позицию с 35 баллами.

