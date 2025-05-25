Определились финалисты чемпионата мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Швеции и Дании, определились финалисты. В решающем матче сыграют сборные США и Швейцарии.

Американцы в полуфинале уверенно разобрались со шведами — 6:2. Сборная США в каждом из периодов забросила по две шайбы, а хозяева спохватились только в третьем периоде, уже уступая со счетом 0:4.

Швейцария, в составе которой играет немало крепких игроков из НХЛ, разнесла команду Дании — 7:0. Впрочем, датчане и так прыгнули выше головы на этом турнире, выбив в четвертьфинале Канаду (2:1).

Финальный матч пройдет 25 мая. Ранее Швеция и Дания сыграют поборются за бронзу.

Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, выбывшая в четвертьфинале нынешнего турнира.