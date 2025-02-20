Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Окончательно определились все футбольные клубы, которые будут играть в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Список команд привел в своей статье РЕН ТВ.

В 1/8 финала по итогам предыдущих игр вышли клубы «Арсенал», «Атлетико», «Астон Вилла», «Бавария», «Байер», «Барселона», «Бенфика», «Боруссия», «Брюгге», «Интер», «Ливерпуль», «Лилль», ПСВ, ПСЖ, «Реал» и «Фейеноорд».

Уже 21 февраля состоится жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала. Ее будут проводить в Ньоне.

Ранее сообщалось, что известный российский футболист Алдонин провел в Подмосковье мастер-класс для юных спортсменов. Двухкратный чемпион России побывал в Дубне и встретился с детьми и подростками на стадионе «Волна». Он провел увлекательное занятие, пообщался с ребятами и раздал всем желающим автографы, оставив на память росписи на футболках, карточках и бутсах.