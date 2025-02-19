Двукратный чемпион России Алдонин провел урок юным футболистам Дубны

Звезда российского спорта Евгений Алдонин приехал в городской округ Дубна для встречи с детьми и подростками из местных секций на стадионе «Волна». Футболист поделился своими секретами, оценил навыки ребят и условия, в которых они занимаются любимым видом спорта.

Евгений Алдонин — двукратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и заслуженный мастер спорта. Звездный гость провел увлекательное занятие, пообщался с ребятами и раздал всем желающим автографы, оставив на память росписи на футболках, карточках и бутсах. Все вместе потренировались в передачах, а после сыграли захватывающие матчи в коротком формате.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Ученики остались в восторге от встречи с российским футболистом. Для ребят приезд звезды спорта стал дополнительным вдохновением: не исключено, что многие из детей в будущем свяжут с футболом, совсем как Алдонин.

В конце встречи обладатель престижных спортивных наград отметил, что ему и его коллегам по цеху важно передавать свой опыт молодому поколению. Он обещал, что детей продолжат вовлекать в спорт, что станет залогом роста для каждого и гарантией здорового будущего.

«Спасибо Евгению и команде Губернатора за поддержку спорта! Ребятам желаю успехов!», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Отмечается, что Евгений Алдонин провел урок как амбассадор «Единой школьной лиги», проекта Команды Губернатора и Мособлспорта.

Его успешно реализуют в 13 округах Московской области, это более 200 школ, где развивают такие дисциплины как футбол, волейбол, баскетбол и шахматы. Мероприятия в рамках школьной спортивной лиги запланированы в регионе с ноября по май. В Дубне участие в проекте принимают 11 образовательных учреждений.