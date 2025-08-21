«Определяли мой футбольный путь»: Акинфеев опубликовал фото с важнейшими людьми в своей карьере

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с бывшим тренером вратарей армейцев Вячеславом Чановым, бывшим пресс-атташе клуба Сергеем Аксеновым и своим отцом Владимиром Акинфеевым.

«Когда в одном кадре собрались люди, которые определяли мой футбольный путь. Это очень ценно», — подписал 39-летний голкипер фотографию.

Отец футболиста привел Игоря в футбольную школу ЦСКА, Сергей Аксенов первым встретил 16-летнего вратаря в основной команде, а Вячеслав Чанов сыграл ключевую роль в становлении Акинфеева как лучшего голкипера России на протяжении многих лет.

Акинфеев дебютировал в основной команде ЦСКА весной 2003 года. С тех пор он провел 803 матча за армейский клуб во всех турнирах. 111 раз голкипер надевал майку национальной сборной. 19 раз Акинфеев включался в список 33 лучших футболистов России, причем рекордные 15 раз — под первым номером.