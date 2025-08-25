Опытный пловец высказался об исчезновении Свечникова при заплыве в Босфоре

Заплыв через пролив Босфор считается относительно легким состязанием, поскольку проходит по течению. Об этом в интервью «Матч ТВ» рассказал опытный пловец и многократный чемпион мира по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко, комментируя исчезновение пловца Николая Свечникова.

По его словам, квалификации российского спортсмена было более чем достаточно для успешного преодоления этой дистанции.

«Течение в этом году было очень слабое. Поэтому о каких‑то там подводных течениях, о которых рассказывают в каких‑то изданиях, смешно слушать. Обычный любительский массовый заплыв», — отметил Безрученко.

Он добавил, что при заплыве была комфортная температура воды, которая сохраняется в Турции до октября. Чемпиона мира также исключил проблемы со здоровьем у Свечникова.

Безрученко рассказал об участии в заплыве другого пловца Алексея Казака, который как раз плыл рядом с Свечниковым. Спортсмен отметил, что находился практически на одной линии с пропавшим — вместе они доплыли до первого места, после чего он пропал из виду.

«Человек не финишировал, вещи из камеры хранения не забрал, на связь не выходил, ну, скорее всего, какой‑то несчастный случай, и не связанный, скорее всего, с историями, с течениями, с какими‑то спортивными моментами», — предположил спортсмен.

Напомним, Свечников пропал во время заплыва через пролив Босфор в воскресенье, 24 августа. Полиция Стамбула и организаторы мероприятия проводят поисковые операции.

Ранее стало известно о неблагоприятных погодных условиях, при которых проходил заплыв через Босфор.