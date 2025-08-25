Стали известны новые подробности исчезновения россиянина в Босфоре

Заплыв через Босфор, во время которого пропал российский пловец Николай Свечников, проходил в сложных погодных условиях. Об этом стало известно SHOT.

По информации телеграм-канала, перед началом соревнований на Стамбул обрушился сильный ливень. Также погодные условия усложнил густой туман, который резко снизил видимость. Из-за этого организаторы заплыва были вынуждены отложить.

Участникам, включая Свечникова, пришлось ожидать начала заплыва в неблагоприятных условиях. В дальнейшем пловцы столкнулись с дополнительными трудностями — слабым течением, которое сбивало их с маршрута и увеличивало время прохождения дистанции.

Кроме того, по данным SHOT, во время заплыва некоторым участникам стало плохо, из-за чего потребовалась помощь дайверов, дежуривших на трассе.

Свечников так и не добрался до финиша. Он должен был преодолеть дистанцию 6,5 км. Поиски российского спортсмена продолжаются с вечера воскресенья, 24 августа, при участии турецких спасательных служб.

