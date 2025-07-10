«Оренбург» займет место «Торпедо» в РПЛ

Московское «Торпедо» с большой долей вероятности будет исключено из числа участников Российской премьер-лиги за нарушение Дисциплинарного регламента РПЛ, а его место в высшем дивизионе займет ФК «Оренбург», пишет «Спорт-Экспресс».

По словам источника издания, вопрос практически решен.

Специальная комиссия РФС признала, что «Торпедо» нарушило Дисциплинарный регламент. Расследование было назначено после ареста по делу о подкупе футбольных арбитров владельца клуба Леонида Соболева и гендиректора Валерия Скородумова. Комиссия передала материалы в КДК, который 10 июля должен определить наказание для автозаводцев.

«Оренбург» в минувшем сезоне занял 15-е место в РПЛ и по спортивному принципу покинул высший дивизион.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в случае исключения «Торпедо» в сезоне 2025/2026 в РПЛ сыграют 15 команд. Однако лиге такое решение очень не нравится — оно влечет за собой финансовые и репутационные потери.