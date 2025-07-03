В РФС сообщили, кто займет место «Торпедо» в случае исключения клуба из РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» рассказал , что ждет футбольный клуб «Торпедо», если будет доказана вина его руководителей в участии в договорных матчах.

Напомним, что владелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор клуба Валерий Скородумов заключены под стражу по подозрению в попытке подкупа одного из футбольных арбитров.

Митрофанов рассказал, что РФС контактирует с правоохранительными органами. Как только союз получит всю необходимую информацию, дело будет передано в контрольно-дисциплинарный комитет, который примет решение о судьбе клуба.

Генсек РФС не исключил, что решение может быть принято уже после того, как стартует чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ). Он сообщил, что в случае исключения «Торпедо» в сезоне-2025/26 в РПЛ сыграют 15 команд, другой клуб в качестве замены не рассматривается.

Тем временем «Торпедо» разместило в соцсетях фотографию свидетельства под номером 74, подтверждающее, что клуб является членом РПЛ.

Ранее сообщалось, что под угрозой исключения из РПЛ может оказаться и футбольный клуб «Сочи».