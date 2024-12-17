Организаторы Суперлиги хотят привлечь клубы из России для участия в турнире

Организаторы футбольной Суперлиги планируют привлечь команды из России для участия в турнире. Новый формат был опубликован пресс-службой A22, которая является дочерним агентством Суперлиги, сообщил ТАСС.

После ребрендинга инициаторы изменили название на Лигу объединения (Unify League). В каждом сезоне турнира будет участвовать 96 клубов, разделенных на 4 дивизиона.

В первых двух дивизионах будут соревноваться по 16 команд, а в остальных — по 32. Четыре лучшие команды из двух высших дивизионов по итогам сезона выйдут в плей-офф, где будет проведена серия матчей без ответных игр на нейтральной территории.

Доступ к турниру можно получить тремя путями: выиграв предыдущий сезон, через внутренние соревнования или пройдя квалификацию через плей-офф.

Организаторы уже обратились в УЕФА с просьбой о признании турнира и уверены в положительном ответе благодаря решению Европейского суда юстиции 2023 года.

В турнире примут участие клубы из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая российские. Ранее A22 сообщила, что участие российских команд зависит от мнения остальных участников турнира, которые определяют условия допуска.

Матчи Лиги объединения будут доступны для бесплатного просмотра, однако желающие уменьшить количество рекламы смогут оформить подписку, что также предоставит дополнительные возможности, такие как выбор камер и доступ к прямой статистике.

Ранее сообщалось, что решением членов конгресса ФИФА в качестве организаторов первенства мира по футболу 2030 года были утверждены Аргентина, Парагвай, Уругвай, Испания, Португалия и Марокко.