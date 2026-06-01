В законе этого нет: Тарпищев раскрыл истинную причину массового бегства теннисистов из России

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в эксклюзивном интервью раскрыл глубинные юридические и финансовые проблемы, вынуждающие отечественных звезд менять спортивное гражданство. Глава ведомства призвал не винить атлетов, указав на пробелы в российском законодательстве и жесткую конкуренцию за право участия в Олимпийских играх.

Законодательный тупик: почему с теннисистами нельзя заключить контракт

В интервью профильному изданию «Советский спорт» бессменный руководитель ФТР Шамиль Тарпищев детально разобрал подоплеку участившихся случаев перехода ведущих российских ракеток в другие сборные. Вопреки расхожему мнению, корень проблемы кроется не в отсутствии патриотизма, а в жестких экономических реалиях и несовершенстве нормативно-правовой базы внутри страны.

Тарпищев открыто признал, что у федерации и профильных ведомств на сегодняшний день полностью отсутствуют эффективные юридические инструменты для удержания спортсменов мирового уровня:

Финансовый фактор: Подготовка и содержание профессионального теннисиста топ-уровня требуют колоссальных денежных вливаний, исчисляемых сотнями тысяч долларов в год.

Правовой вакуум: В действующем российском законодательстве попросту отсутствует жизнеспособный механизм, позволяющий официально заключать долгосрочные обязывающие контракты с игроками.

По словам главы ФТР, невозможно зафиксировать взаимные обязательства между государством, спонсорами и независимым атлетом, из-за чего талантливая молодежь и опытные игроки остаются юридически свободными в выборе вектора своей карьеры.

Олимпийский фактор: «Они меняют спортивное гражданство, а не родину»

Комментируя жесткую критику и обвинения в адрес уехавших спортсменов, которых зарубежные федерации якобы заманивают исключительно завышенными гонорарами, Шамиль Тарпищев призвал болельщиков и чиновников объективно оценивать ситуацию и не искать скрытых мотивов.

Тарпищев добавил, что для многих игроков этот шаг является вынужденным компромиссом, позволяющим обойти постоянные проблемы с получением виз, беспрепятственно перемещаться по миру в рамках туров WTA и ATP и спасти международную карьеру.

Масштабы исхода: кто покинул российскую сборную

За последние сезоны Федерация тенниса России лишилась целого ряда статусных игроков, которые теперь официально представляют на международных кортах другие государства. Аналитики приводят список наиболее громких переходов:

Спортсмен Новое спортивное гражданство Варвара Грачева Франция Александр Шевченко Казахстан Анастасия Потапова Австрия Дарья Касаткина Австралия Камила Рахимова Узбекистан Полина Кудерметова Узбекистан Оксана Селехметьева Испания

Эксперты отмечают, что иностранные теннисные ассоциации активно пользуются сложившимся кризисом и дефицитом правовых контрактов в РФ, оперативно перекупая перспективный российский резерв и обеспечивая им полное финансирование тренировочного процесса и визовую поддержку в обмен на выступления под своими флагами.