Оргкомитет парижской Олимпиады подозревают в коррупции

В штаб-квартире оргкомитета ОИ-2024 в Париже проводятся обыски, сообщает AFP.

В штаб-квартире оргкомитета ОИ-2024 в Париже проводятся обыски, сообщает AFP.

Следственные действия производят Центральное управление по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями и финансовая бригада судебной полиции Парижа.

Под подозрение финансовых спецслужб попали сам оргкомитет и компания Solideo, которая занимается строительством олимпийской инфраструктуры. Расследуется незаконное получение выгоды по заключенным контрактам.

Ранее неоднократно сообщалось о проблемах, с которыми сталкивались организаторы парижской Олимпиады. Первоначальный бюджет Игр вырос с 6,2 млн евро до 7,3 млрд.

Не до конца решены вопросы безопасности. Также специалисты говорят, что во время проведения Олимпиады Париж может столкнуться с транспортным коллапсом.