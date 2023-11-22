«Осечка в понимании происходящего»: певец Шарлот извинился за сожженный российский паспорт

Певец Шарлот, задержанный полицией в аэропорту Пулково после прилета из Еревана, извинился на камеру за то, что сжег российский паспорт.

25-летний музыкант назвал акцию с паспортом «осечкой в понимании происходящего». По его словам, он поверил в ложную информацию. Шарлот извинился за содеянное и сказал, что так «больше не будет».

Участник шоу «Песни на ТНТ» сжег российский паспорт в июне и опубликовал видео с акцией в соцсетях. Он заявлял, что хочет уехать в Киев.

На днях Шарлот опубликовал фотографию авиабилета в Россию. Он заявил, что летит домой «сражаться за русскоязычную культуру».

В настоящее время певец находится в линейном отделении полиции. По административной статье ему грозит арест до 15 суток и штраф до 50 тысяч рублей.