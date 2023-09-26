Осенние экскурсии проведут для жителей Подмосковья в парках в День туризма

Завтра во Всемирный день туризма для жителей Московской области более чем на 20 территориях парков проведут бесплатные групповые экскурсии. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В ходе экскурсий им расскажут интересные факты о парках, жизни городских округов региона, а также об известных личностях, с которыми связана их история. Так, например, в парке Малевича в Одинцово пройдет обзорная экскурсия «При чем тут Малевич?» по выставке современного искусства под открытым небом, в парке Усадьбы Кривякино Воскресенска — две экскурсии «Жемчужина Воскресенска» по территории усадьбы и «Литературное зеркало Воскресенска» по литературному залу культурного центра, в парке культуры и отдыха им. Н. Островского в Ступино — экскурсия «Ретроспектива парка культуры и отдыха им. Н. Островского». Полный список здесь.

Отметим, что мероприятия организуют при поддержке Минкульттуризма региона и АНО «МосОблПарк».