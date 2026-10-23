ЦБ: рост цен с поправкой на сезонность ускорился до 8%

В третьем квартале 2026 года инфляция в России заметно ускорилась: рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8% в годовом выражении, тогда как кварталом ранее этот показатель был на уровне 4,8%. Об этом сообщают Финансы Mail .

Базовая инфляция, которая исключает влияние разовых и волатильных факторов, также пошла вверх — с 4,5% до 6,2%. По оценке на 19 октября, годовой рост цен достиг 6,8%, а по итогам года регулятор ожидает его в диапазоне 7,1–7,6%. Такие данные привел Центробанк, и они свидетельствуют о том, что ценовое давление остается устойчивым, несмотря на замедление потребительского спроса.

Основной вклад в ускорение внесли волатильные позиции, прежде всего моторное топливо. Однако дело не только в нем: высокие инфляционные ожидания населения, бизнеса и финансовых аналитиков мешают замедлению инфляции. В октябре ожидания немного снизились, но в целом последние месяцы они держатся вблизи максимальных значений за два года, а у участников рынка и экспертов даже выросли. Это означает, что люди и компании закладывают будущий рост цен в свои решения — и тем самым сами поддерживают инфляцию. Экономика при этом растет умеренными темпами: деловые настроения в октябре немного улучшились после слабых предыдущих месяцев, потребительский спрос замедляется, но остается повышенным, а инвестиционная активность восстанавливается по сравнению с началом года.

Последствия такого сочетания факторов неоднозначны. С одной стороны, ускорение инфляции и рост базовой составляющей могут вынудить Центробанк сохранять жесткую денежно-кредитную политику дольше, чем предполагалось, — а значит, кредиты останутся дорогими, а давление на бизнес и домохозяйства сохранится. С другой стороны, умеренные темпы экономического роста и замедление потребительского спроса говорят о том, что экономика постепенно охлаждается, и это в перспективе должно сдержать цены. Однако высокие инфляционные ожидания создают риск того, что даже при замедлении спроса цены будут расти быстрее, чем хотелось бы. Для граждан это оборачивается дальнейшим снижением покупательной способности, для компаний — ростом издержек и неопределенности при планировании инвестиций.

Итог квартала таков: инфляция ускорилась как по общему, так и по базовому показателю, и пока нет признаков ее быстрого возвращения к цели. Прогноз на год — 7,1–7,6% — предполагает, что цены будут расти заметно быстрее, чем хотелось бы. Ключевая задача на ближайшие месяцы — сбить инфляционные ожидания и не допустить их закрепления на высоком уровне. Если это удастся, экономика сможет продолжить умеренный рост без новых всплесков цен. Если нет — придется дольше мириться с дорогими деньгами и осторожным поведением потребителей. Пока же ситуация требует внимательного наблюдения и сдержанных решений, чтобы не разогнать инфляцию еще сильнее.

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