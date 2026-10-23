Барьеры развития агротуризма в регионах: стало известно, почему Татарстан подал всего три заявки на гранты

Агротуризм в России набирает обороты: за первые шесть месяцев 2026 года объекты сельского туризма, созданные при поддержке Минсельхоза, посетили около 360 тыс. человек — на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает интернет-портал KazanFirst .

По прогнозу ведомства, к концу года их число достигнет 860 тыс., хотя отраслевые эксперты ожидают порядка двух миллионов гостей. С 2026 года поддержка ведется в рамках федерального проекта «Развитие малого агробизнеса», и по итогам конкурсного отбора гранты получат 54 проекта из 30 регионов — от скотоводства и сыроделия до пчеловодства и выращивания ягод.

Однако не все субъекты одинаково активны. Татарстан, традиционно входивший в число лидеров, на последний конкурс подал всего три заявки, из которых поддержано две. Директор Центра компетенций по развитию сельхозкооперации в республике Марат Абдуллин объясняет это общим ухудшением экономики и низкой деловой активностью на селе: люди не спешат обращаться за государственной помощью, даже когда она доступна. Более того, часть лимитов на поддержку малого бизнеса в 2026 году осталась неосвоенной — фермеры не подали столько заявок, сколько ожидалось, и министерство уже объявляло третий отбор, чтобы распределить оставшиеся средства.

Причины такой пассивности не сводятся к экономике. Директор АНО «Агентство развития туризма на сельских территориях» Венера Ипкай указывает на ужесточение требований к земле: с 2026 года объект размещения должен располагаться на землях рекреации или населенных пунктов, и многие хозяйства по этому критерию не прошли. Вторая причина — недостаток информации о мерах господдержки: до районов не всегда доносят актуальные сведения. Кроме того, растет доля фермеров, предпочитающих вкладывать средства в основной бизнес, а не в туризм. Есть и более глубокая особенность: в Татарстане нет моря, кроме Камского, и нет гор, поэтому ставку нужно делать не на природные ресурсы, а на уникальную культуру — гастрономию, традиции, эмоции. Именно экономика впечатлений становится ключевым драйвером: владелец глэмпинга «Урман Кемп» Ильнар Хамидуллин уверен, что главное конкурентное преимущество — способность создать эмоцию, ради которой гость захочет вернуться. Пример тому — проект «Дыхание севера» в Елабужском районе, где более 50 собак северных пород и несколько оленей принимают порядка 20 тысяч туристов в год. Основательница Юлия Ульянченко признается: люди платят за то, чтобы погладить собак и покормить оленя, уезжая с щенячьим восторгом. География помогает — ферма в 15 минутах от Елабуги и в 40 минутах от Набережных Челнов, а сотрудничество с музеем-заповедником принесло дополнительно более двух тысяч посетителей.

Таким образом, агротуризм в России демонстрирует устойчивый рост, но его развитие сдерживается экономическими, информационными и земельными факторами. Татарстан, обладая уникальным культурным потенциалом, пока не использует его в полной мере. Упрощение законодательства с 2027 года дает шанс на активизацию, но готовиться нужно уже сейчас: проверять статус земель, запрашивать информацию через Минсельхоз и центры компетенций. Если фермеры и региональные власти воспользуются новыми возможностями, агротуризм может стать заметным драйвером сельской экономики, а ставка на эмоции и гастрономию — превратить отсутствие моря и гор в преимущество, которое привлечет гостей со всей страны.

Ранее сообщалось, что Коломна, Можайск и Серпухов стали центрами агротуризма в Подмосковье.