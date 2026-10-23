Дефицит икры: Росрыболовство признало путину-2026 крайне неудачной

Руководитель ведомства прямо указал: многие компании, включая государственное АО «ДРУК», поставляют доступные объемы рыбы и икры на внутренний рынок, поэтому дефицита не будет. Однако тут же Шестаков признал неприятный факт: лососевая путина 2026 года оказалась крайне неудачной. По его оценке, российские рыбаки выловят около 100 тыс. тонн лососевых или даже меньше, тогда как первоначальный прогноз предполагал 230 тыс. тонн. Для сравнения: в 2025 году добыли 335,5 тыс. тонн, а в 2024-м — около 235 тыс. Таким образом, фактические показатели оказались более чем вдвое ниже ожиданий, и причина тому — климатические изменения и значительное повышение температуры воды.

Столь резкое сокращение добычи не могло не отразиться на ценах. По данным Росстата, уже в сентябре красная икра подорожала на 5,8% по сравнению с августом. Соленая, маринованная и копченая рыба за тот же период прибавила 4,5%, мороженая разделанная рыба нелососевых пород — 2,3%, а охлажденная и мороженая разделанная лососевых — 1,6%. Согласно исследованию, на которое ссылается «Коммерсантъ», медианная розничная цена красной икры за январь–сентябрь 2026 года достигла 17,1 тысячи рублей за килограмм, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество покупок сократилось на 17%. Иными словами, потребитель уже ощутил на себе последствия неудачной путины: деликатес стал заметно дороже, а спрос начал падать.

Последствия такой ситуации неоднозначны. С одной стороны, заверения Росрыболовства об отсутствии дефицита должны успокоить покупателей: икра на прилавках будет. С другой — достаточное предложение вовсе не означает, что цены останутся на прежнем уровне. Наоборот, сокращение вылова почти в два раза создает объективные предпосылки для дальнейшего роста стоимости, особенно в преддверии новогодних праздников, когда спрос традиционно повышается. Для потребителей это оборачивается необходимостью либо раскошелиться, либо искать альтернативы, либо вовсе отказаться от привычного угощения. Для производителей и продавцов — сложным балансом между желанием заработать на праздничном ажиотаже и риском потерять покупателя, который уже сокращает покупки.

Таким образом, красная икра в России есть, и к Новому году она не исчезнет с полок. Однако ее стоимость уже выросла почти на 60% за год, а объемы добычи упали более чем вдвое из-за климатических изменений. Заверения властей об отсутствии дефицита не отменяют рыночных законов: чем меньше предложение, тем выше цена. Поэтому праздничный стол многих россиян в этом году может оказаться скромнее, а красная икра окончательно превратится из повседневного продукта в дорогое удовольствие.

Ранее эксперт Савельев заявил, что россиянам красной икры хватит до ноября.