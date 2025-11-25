Основатель лейбла Димы Билана умер в 36 лет: что известно о трагедии

Основатель музыкального лейбла All Stars, с которым сотрудничает Дима Билан, Эдуард Барк скончался в возрасте 36 лет. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца во сне. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Молодой российский продюсер и основатель лейбла All Stars Эдуард Барк ушел из жизни в возрасте 36 лет. Как сообщают близкие, смерть наступила во сне из-за внезапной остановки сердца.

По словам его девушки и делового партнера Марины Ермошкиной, последние несколько месяцев жизни Барка были омрачены серьезным давлением со стороны недоброжелателей. Она намекнула, что некие «конченные персонажи» систематически его изводили, хотя и не уточнила детали этого конфликта. Трагедия произошла вскоре после того, как лейбл All Stars заключил договор с Димой Биланом. Летом этого года певец выпустил в сотрудничестве с лейблом новый альбом, что стало значимым событием в карьере как артиста, так и самого продюсера.

