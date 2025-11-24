«Шансы есть ¬— за них изо всех сил держусь»: футболист Алдонин рассказал о борьбе с тяжелой болезнью

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием.

У 45-летнего спортсмена диагностировали рак желудка и провели операцию в Германии. Для этих целей был объявлен сбор средств.

С футболистом связался комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин и узнал о его состоянии.

«Женя в Германии, с бодрым настроем и под надзором классных спецов, передаю его слова: «Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь», — написал Шнякин в своем телеграм-канале.

Евгений Алдонин дважды выигрывал с ЦСКА чемпионат России, пять раз — Кубок России, а также побеждал в Кубке УЕФА.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин прокомментировал возможные последствия операции Алдонину.