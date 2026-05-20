Стало известно, где живут актриса Агата Муцениеце и ее муж Петр Дранга

Звезда «Закрытой школы» Агата Муцениеце — больше не та девушка, которая судилась с Павлом Прилучным за детей. Прошлый год перевернул ее жизнь: актриса вышла замуж за аккордеониста Петра Дрангу, родила дочь и переехала в его роскошный особняк, пишет StarHit. Стоимость недвижимости в элитном поселке Княжье Озеро, по информации источников, составляет около 200 млн рублей.

Соседи у Агаты тоже звезды. Рядом живут Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Алексей Чумаков и его жена Юлия Ковальчук. Сам особняк — настоящая крепость уюта. Внутри — огромная гостиная с кованой лестницей, на участке — отдельный дом для помощников по хозяйству. Агата редко показывает интерьеры, но те кадры, что попадают в блог, выдают хороший вкус.

Сейчас актриса избирательно подходит к работе: она не хватается за первые попавшиеся предложения, а выбирает только то, что действительно хочет делать. Большую часть времени она посвящает детям. Сын и дочь — от брака с Павлом Прилучным — живут с ней. И, кажется, наконец-то воцарился мир.

Скандальные суды за сына остались в прошлом, и Агата и Павел научились договариваться. Теперь они мирно решают вопросы о встречах с детьми.

В трудные времена Агату поддерживала подруга — Виктория Боня. Именно она помогла пережить развод и не опустить руки. Сейчас актриса благодарна судьбе за то, что у нее есть муж, который любит ее и детей, маленькая дочь и уютный дом.

