Остон Мэттьюс стал самым высокооплачиваемым хоккеистом мира

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мейпл Лифс» объявил о продлении контракта с форвардом Остоном Мэттьюсом. Со следующего сезона 25-летний хоккеист станет самым высокооплачиваемым хоккеистом мира.

Четырехлетний контракт начнет действовать с сезона 2024/25. По нему среднегодовая зарплата Мэттьюса составит $13,25 млн. Форвард «Торонто» обойдет Нэтана Маккиннона из «Колорадо» ($12,6 млн) и Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» ($12,5 млн).

По действующему соглашению Мэттьюс зарабатывает $11,64 млн в год.

Американский форвард был выбран «Торонто» под первым номером на драфте-2016, безоговорочным фаворитом которого он являлся. Мэттьюс уже дважды выигрывал «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ), а в 2022 году стал обладателем «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку).

В минувшем сезоне нападающий набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах.