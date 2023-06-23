Осудивший спецоперацию на Украине Агутин зарабатывает на российских детях

Певец и композитор Леонид Агутин публично заявил о своем негативном отношении к специальной военной операции и потребовал остановить ее. Сейчас артист проводит детский форум в Сочи, который создан для поиска новых талантов в России, интернет-издание «Абзац» .

Источник отмечает, что мероприятие, которым руководить Агутин является платным. Стоимость билета для детей составляет 10 тысяч рублей, для взрослых - 7 тысяч рублей. В рамках фестиваля проходят различные обучающие тренинги, самый дорогой из них – «Школа обаяния», за участие в котором придется отдать 16 тысяч рублей.

На официальном сайте Aguteens Music Forum размещена информация, что его президентом является Леонид Агутин. Генеральным директором значится некий Денис Шашкин – музыкальный менеджер, а также исполнительный директор продюсерского центра Агутина.

Продюсер Евгений Морозов в ходе диалога с источником отметил, что к финансированию форума певца есть очень много вопросов. По его словам, мероприятие кто-то спонсирует с целью поделить вырученные средства. Морозов подчеркивает, что никакой значимости форум не представляет.

Леонид Агутин и его супруга Анжелика Варум сталкиваются с проблемами, их официальные выступления по России отменяются. Однако это не мешает звездной паре чувствовать себя комфортно, судя по всему трудностей они не испытывают. В минувшем году артист поучаствовал в рекламе платёжной системы «Мир». По информации источника, дополнительный доход Агутину могут приносить и неофициальные выступления.