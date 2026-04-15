«От алкоголя отекаешь»: Любовь Успенская певица назвала причину стабильного веса

Певица Любовь Успенская, которой уже давно приписывают чуть ли не магические способности сохранять форму, в интервью Общественной Службе Новостей раскрыла карты: никакой магии, только жесткая самодисциплина. Секрет стабильного веса даже после череды праздничных застолий — в простых, но трудновыполнимых для многих правилах. Во время застолий она принципиально отказывается от жирной пищи и сладостей. Но главный враг, по ее словам, даже не кулич и не оливье, а алкоголь.

Она уточнила, что от него ты отекаешь, а наутро болит голова. Успенская давно не пьет спиртное, и именно это позволяет ей без труда возвращаться в форму после любых гастрономических выходок. Никаких экстренных диет и голодовок — просто отсутствие алкогольных отеков и лишней нагрузки на организм.

Что касается еды, то во время Пасхи, например, она ела часто, но маленькими порциями, чтобы быстро утолить голод и не переедать. А ее обычный рацион выглядит подозрительно разумно: блинчики с творогом, салаты, много свежих продуктов и минимум мучного и жареного. Никаких экстремальных ограничений, просто баланс. Итог простой и обидный для тех, кто ищет чудо-таблетку: никакого чуда нет. Отказ от алкоголя, дробное питание и умеренность в жирном и сладком — и вес будет стабильным даже после самой сытной Пасхи.

