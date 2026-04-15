Американский сенатор от Техаса Тед Круз снова всколыхнул информационное поле громким заявлением: Куба якобы участвует в боевых действиях на стороне России против Украины, снабжает армию и даже направляет добровольцев. Вдобавок Гавану обвинили в дипломатической поддержке Москвы, и Круз потребовал с этим «покончить». Эксперт по Латинской Америке Леонид Савин, однако, призывает не драматизировать — ничего принципиально нового в этих словах нет. Это лишь очередной виток давней антикубинской кампании, вписанной в американский внутриполитический расклад. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он напомнил, что Куба и так уже находится в американском списке стран — спонсоров терроризма. При Байдене ее оттуда временно исключили (и это считалось успехом кубинской дипломатии), а потом Трамп вернул обратно. Теперь, с возвращением Трампа, антикубинская риторика ожидаемо усиливается. Савин прямо говорит: заявление Круза — это подготовка общественного мнения внутри США. Хотя на улицах сейчас протесты и поляризация, американскую демократию никто не спрашивает — если захотят бомбить, будут бомбить, не моргнув глазом.

По словам политолога, важный контекст — ситуация с Ираном. Трамп не раз обещал «переключиться на Кубу». И сейчас мы видим согласованную работу определенного лобби, которое активизировалось против Гаваны. Круз, если бы он был самостоятельным политиком, думал бы сам, а не повторял бы готовые тезисы американского истеблишмента. Итог прост: обвинения в адрес Кубы — это не расследование, а ритуальный танец. Готовят почву для новых санкций, а может, и для чего-то более серьезного. А Куба, как всегда, остается разменной монетой в большой игре Вашингтона.

