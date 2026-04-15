Сначала аномальное тепло, потом минус: метеоролог заявила, что весна в Москве бьет рекорды

Погода в Москве и Подмосковье на ближайшую неделю решила устроить качели: дожди не прекратятся ни на день, а температура сначала улетит выше нормы, а потом резко рухнет вниз. Синоптик Татьяна Позднякова в интервью Общественной Службе Новостей предупреждает : небольшие локальные дожди до трех миллиметров ожидаются каждый день аж до следующей среды. И это не фигура речи — так будет на самом деле. В ночь на 21 и 22 апреля к воде может примешаться минимальное количество мокрого снега, но без фанатизма.

По ее словам, до пятницы в столичном регионе аномально тепло — на три-четыре градуса выше климатической нормы. Днем +15…+17, ночью +6…+8. Дожди при этом носят характер «местами и кратковременных», а в лучшем случае 17 апреля даже может выглянуть солнце. Но уже с субботы начнется перелом. Выходные будут облачными с прояснениями, давление в норме, а температура начнет ползти вниз. В субботу она еще будет выше нормы на два градуса — днем +13…+15. А в воскресенье вернется к климатической норме: ночью +1…+6, днем +8…+13.

Метеоролог добавила, что настоящее похолодание случится в понедельник 20 апреля. Атмосферное давление чуть подрастет, придут холодные воздушные массы. Ночью — от 0 до +5, причем по области не исключены небольшие заморозки. Днем в Москве и области — всего +6…+11. Среднесуточная температура опустится ниже нормы почти на три градуса. И это уже серьезный перепад за считанные дни.

По ее мнению, неделя будет мокрой, серой и с переменчивым нравом. Зонт не убирать, куртки не прятать, а к понедельнику доставать шапки — весна в своем репертуаре.

Ранее она раскрыла даты первой жары в Подмосковье.