Весенняя усталость — не авитаминоз: эксперт советует сдать общий анализ крови

Весной, когда организм особенно похож на выжатый лимон, многие списывают усталость и разбитость на авитаминоз. Но чтобы не гадать на кофейной гуще, а реально понять, чего именно не хватает, стоит сдать базовые анализы. Эксперт в области лабораторной диагностики Эльмира Кутуева советует начать с самого простого и доступного — общего анализа крови. Он покажет скрытые воспаления, анемию, оценит иммунитет и уровень гемоглобина. Если там найдутся отклонения — следующий шаг биохимия, которая уже расскажет про печень, почки и обмен веществ. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, третий обязательный пункт — витамин D. После зимы его дефицит в средней полосе почти у всех, потому что солнца просто не было. А проявляется это не только слабостью и мышечной болью, но и реальной хрупкостью костей. Если вы к тому же часто болели прошедшей зимой, стоит добавить коагулограмму — исследование системы свертываемости. Холодный сезон повышает риск сосудистых проблем, и вовремя заметить сбой бывает критично.

Эксперт добавила, что отдельная песня — щитовидная железа. Ее нарушения маскируются под обычную усталость, раздражительность и бессонницу. То есть под то, что мы привыкли списывать на высокий ритм жизни. Анализ на гормоны Т3, Т4 и ТТГ помогает отличить норму от болезни. Для женщин список чуть шире. Железо, ферритин, трансферрин — чтобы не пропустить железодефицит, который весной косит многих. Фолиевая кислота и B12 особенно важны для планирующих беременность. А женщинам после 40 стоит проверить и половые гормоны.

По ее мнению, анализы — это не повод для самолечения. Увидели отклонения — идите к терапевту, а потом, если нужно, к нутрициологу. Он подскажет добавки, которые реально сбалансируют состояние, а не сделают хуже. Весна — время не геройствовать, а провериться.

