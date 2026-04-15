В Госдуме забили тревогу: пациенты с мигренью не могут получить современную терапию

Миллионы россиян, живущих с тяжелой формой мигрени, фактически отрезаны от современной медицины. Лекарства нового поколения, способные вернуть их к нормальной жизни, стоят сотни тысяч рублей в год, а государство их не субсидирует — ни по ОМС, ни по льготным спискам. В Госдуме наконец забили тревогу: на столах депутатов осели сотни писем от пациентов, которые не могут получить препараты на основе моноклональных антител. Эти средства зарегистрированы в России, широко применяются за рубежом и показывают впечатляющие результаты: у 68% пациентов сокращается число мучительных дней, а у каждого пятого приступы исчезают полностью на время терапии. Но без господдержки они остаются фантастикой для большинства. Об этом сообщает Life.ru.

Сама болезнь, увы, воспринимается в стране легковесно — как недомогание, которое можно перетерпеть. Хотя на деле мигрень входит в мировую пятерку ведущих причин потери трудоспособности. В России, по оценкам, от нее страдают до 15% населения, причем пик приходится на возраст 18–49 лет — то есть на самую экономически активную аудиторию. А при хронической форме, когда голова болит больше пятнадцати дней в месяц, человек просто выпадает из жизни: не может работать, строить карьеру, да и просто существовать без боли.

Последствия такого игнорирования — не только личные трагедии, но и серьезный экономический ущерб. Депутат Каплан Панеш направил министру здравоохранения письмо, в котором назвал ситуацию недооцененной и требующей срочного вмешательства. Он предлагает три шага: включить дорогие препараты от мигрени в федеральную программу «14 высокозатратных нозологий», прописать четкие критерии для бесплатного лечения или получения инвалидности и, наконец, провести всероссийское исследование, чтобы понять реальный масштаб бедствия.

По словам парламентария, хроническая мигрень — это не просто головная боль. Это разбитые карьеры, распавшиеся семьи и люди, вычеркнутые из активной жизни. Игнорировать проблему больше нельзя. Миллионы граждан, запертые в плену боли, действительно ждут не слов, а решений.

