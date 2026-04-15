Макрон, Мерц, Мадьяр: политолог увидел почерк «глубинного государства»

Венгерские выборы обернулись сенсацией, которую многие теперь называют закономерной: партия «Тиса» уверенно обыграла «Фидес» Виктора Орбана. Но политолог Максим Бардин в интервью Общественной Службе Новостей предлагает смотреть не на цифры, а на кукловодов. По его мнению, поражение Орбана — не столько итог усталости избирателей от его долгого правления, сколько результат тонкой и дорогой операции европейских политтехнологов. Да, коррупционные скандалы и кумовство тоже сыграли роль, но главное — протестный электорат был аккумулирован и грамотно направлен. И сделал это не «старый оппозиционер», а человек, который больше двадцати лет состоял в партии Орбана.

По его словам, Петер Мадьяр — относительно молодой, презентабельный, с нужным бэкграундом. Его партия «Тиса» была создана в 2020 году и не имела серьезного веса, но за полтора года случился фантастический взлет. Бардин прямо говорит: это долгоиграющая комбинация. Специалисты, связанные с руководством Евросоюза, работали с Мадьяром давно, с того момента, когда было принято решение выдавливать Орбана из власти. Саму партию «Тиса», по сути, приватизировали и встроили в антиорбановскую схему. План сработал.

Политолог проводит параллели: точно так же за полгода до выборов раскрутили Макрона. Так же привели к власти в Германии Фридриха Мерца — человека, который несколько раз проигрывал внутрипартийные выборы, не был популярен, но в итоге стал канцлером (и не с первого, а со второго тура, когда депутатов вдруг «осенило»). И Макрон, и Мерц, по словам Бардина, сегодня — главные представители «глубинного государства» в Европе, с очень узким коридором маневра.

Он раскрыл, чем будет расплачиваться Мадьяр со своими западными спонсорами? И не пострадает ли от этого венгерский суверенитет? При этом формально «Тиса» не разгромила «Фидес» с кризисным отрывом: по партийным спискам у них 44 мандата против 43. А вот по одномандатным округам — 92 против 14. Именно это принесло конституционное большинство. Бардин считает, что такой результат говорит о массированном финансировании кампании со стороны ЕС — о чем, кстати, предупреждал сам Орбан.

По мнению эксперта, победа «Тисы» — это не народное восстание, а хорошо срежиссированный спектакль. В отличие от Румынии, где Конституционный суд аннулировал победу неугодного евроскептика, или Молдовы, где отстранили от власти башкана Гагаузии, в Венгрии спецслужбы молчат. Орбан уже поздравил победителя. Еврокомиссия тоже всем довольна. Вопрос только в цене, которую заплатят венгерские избиратели.

