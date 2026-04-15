«Друзья, слушайте радио»: шоумен назвал радио единственным спасением от клипового сознания

Информационные ленты в соцсетях и мессенджерах, по мнению шоумена Андрея Бочарова, уже практически неотличимы от коротких вертикальных видео — с их бесконечной сменой кадров, встроенной тревогой и отсутствием глубины. Он уверен, что такой формат негативно влияет на мозг, приучая его клипово перескакивать с темы на тему. И даже понятие цензуры в этой мясорубке контента стало настолько размытым, что уже непонятно, где заканчивается факт и начинается манипуляция. Об этом сообщает радио Sputnik.

Единственным спасением для критического мышления Бочаров считает старое доброе радио. Звучит парадоксально, но логика есть: в эфире хотя бы сохраняется линейный нарратив. Ведущий высказывает мнение, слушатель может с ним согласиться или внутренне поспорить. Нет хаотического мелькания новостей, нет бесконечного скролла и навязанных алгоритмом эмоций. Есть просто речь, пауза и возможность подумать.

По его мнению, следует слушать радио, и не потому что оно идеально, а потому что это последняя территория, где информация еще не превратилась в дробленый видеоряд, убивающий способность анализировать.

