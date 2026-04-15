Диагностика в России хромает: паразитолог пояснил, почему не стоит употреблять в пищу речную рыбу

Официальная статистика по описторхозу в России, по мнению врачей, не имеет ничего общего с реальным положением дел. На деле плоскими червями-описторхисами заражены не редкие несчастливцы, а два-три человека из десяти — просто большинство даже не в курсе. Проблема в диагностике: золотой стандарт здесь дуоденальное зондирование (анализ желчи), но лабораторий, где его умеют и готовы делать, катастрофически мало. По словам паразитолога Эдуарда Бартули, ареал описторхоза, который в России впервые обнаружили еще в 1891 году при вскрытии жителя Томска, неуклонно расширяется. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он пояснил, что это связано с тем, что люди мигрируют, кал зараженного попадает в воду, затем улитки поглощают яйца паразитов, те превращаются в метацеркариев — и здравствуй, зараженная рыба. Сегодня практически вся рыба карповых пород в Обь-Иртышском бассейне (а это Новокузнецк, Омск, Кемерово, Томск, Красноярск, Новосибирск) носит в себе паразита. И географические границы продолжают таять.

По мнению медика, последствия заражения могут быть чудовищными — от хронической усталости и аллергии до аутоиммунных заболеваний (тиреоидит, ревматоидный артрит), фиброза печени и в конечном счете первичного рака печени — гепатоцеллюлярной карциномы. Паразиты повреждают ДНК гепатоцитов, провоцируют перекисное окисление липидов, вызывают кисты в печени, которые пережимают сосуды. При этом симптомы у каждого свои: у кого-то сыпь, у кого-то боли в правом подреберье и вечный жидкий стул, а кто-то просто живет с «соседями» десятилетиями. Самое печальное — от описторхоза не всегда удается избавиться даже современными средствами. Лекарство убивает только половозрелых особей, но не эмбриональные формы. И если человек (например, заядлый рыбак) постоянно ест зараженную рыбу, паразитов в нем накапливается столько, что вывести их полностью невозможно. Тогда врачи переходят к паллиативной тактике: длительная подготовка, желчегонные травы, введение лекарств через зонд — иногда неоднократно. Но полной победы может не случиться никогда.

Он отметил, что самый надежный способ профилактики — вообще не есть речную рыбу и тем более ее икру. Потому что паразиты выживают почти везде. Убивает их только либо адский холод: две недели при -72 °C или месяц при -40–50 °C. Либо температура выше 290 градусов — в обычной духовке таких цифр нет. Даже сильная заморозка в бытовой морозилке для них как спа-процедура. Морская рыба чуть безопаснее, но требует того же экстремального режима. Искусственно выращенная рыба свободна от описторхисов, но в ней почти нет омега-3 и фосфора — так, одна вкусовая имитация. Таким образом, описторхоз в России — это не экзотика, а новая норма.

Ранее он предупредил о ранней активизации паразитов.