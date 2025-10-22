От деревянного коня к олимпийским надеждам: в Егорьевске воспитывают чемпионов по вольтижировке

Воспитанники егорьевской спортивной школы «Лидер» уверенно заявили о себе на масштабных соревнованиях, проходивших в тверском комплексе «Конаковские конюшни». Там были разыграны медали Чемпионата и Первенства России по вольтижировке, а также Всероссийских соревнований. Спортсменам из подмосковного округа удалось завоевать пять наград: два золота (одно из которых — в командном зачете), серебро и бронзу Всероссийских соревнований, а также бронзовую медаль Чемпионата России.

В событии, объединившем более 200 спортсменов, егорьевцы доказали: их система подготовки — эффективна.

Так, бронзу Чемпионата России принесла в копилку школы мастер спорта, член сборной страны Арина Масягина. Она в этой непростой дисциплине вот уже 15 лет.

«Самое интересное, наверное, эта работа в команде с лошадью и лонжером (лонжер — это человек, управляющий лошадью), так как успех выступления зависит от всей команды. Результат Чемпионата неплохой, но планировала получить место выше. При сложном соскоке «сальто» попала ногой в ямку, как следствие — падение. В следующем сезоне планирую исправить свои ошибки», — делится Арина.

Несмотря на досадную оплошность, сезон для Арины выдался ярким: второе место в групповом зачете Кубка России, серебро на Чемпионате стран СНГ и золото в командном зачете на Чемпионате России. Эти результаты позволяют ей рассчитывать на место в сборной Московской области и сохранение позиций в главной команде страны.

Успех егорьевских спортсменов уже закономерность. В секции, где сегодня занимаются 30 ребят, созданы все условия для роста. Две воспитанницы, Валентина Тудоряну и София Митрохина, на минувших стартах подтвердили звания кандидатов в мастера спорта. Тренеры отмечают растущую популярность вольтижировки — зрелищной дисциплины, сочетающей гимнастику и акробатику на движущейся лошади. Большинство детей приходят в секцию из-за любви к лошадям, и именно это чувство педагоги считают фундаментом будущих побед.

«Лошадь — это твой партнер, и ему нужно полностью доверять», — отметила тренер по конному спорту спортивной школы «Лидер» Елена Никифорова.

За внешней легкостью номеров стоит кропотливый труд. Тренировки проходят в два этапа. Сначала — работа в зале: дети развивают силу, растяжку и выносливость, оттачивают элементы на неподвижном деревянном макете лошади. Только уверенно овладев программой на земле, спортсмен допускается к занятиям на идущей лошади, постепенно переходя от шага к рыси и галопу.

Победитель Всероссийских соревнований Данил Учаев, занимающийся семь лет, раскрывает еще один секрет: вольтижировка не ограничивается выполнением элементов. Это целый ритуал взаимодействия. Лошадь нужно почистить, разогреть, почувствовать ее настроение. Именно в этой упорной работе в паре «спортсмен-лошадь-лонжер» и кроется формула егорьевских побед.