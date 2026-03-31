От «Фабрики» до провала: критик раскрыл, куда исчезли женские группы в России

Женские музыкальные группы, еще недавно занимавшие заметное место в российской поп-культуре, сегодня оказались на обочине. И дело не в случайном стечении обстоятельств, а в глубинном изменении вкусов публики, которая, как считает музыкальный критик Сергей Соседов, попросту устала от примитивности и однообразия. В беседе с Общественной Службой Новостей он без обиняков заявил : жанр себя изжил, и возвращать его к жизни будет крайне сложно.

Соседов признает, что в истории отечественного шоу-бизнеса были удачные примеры, и прежде всего вспоминает группу «Фабрика». По его словам, этот коллектив обладал уникальной концепцией, в их песнях прослеживались ненавязчивые фольклорные нотки, а сам звук был одновременно красивым и задорным. Второй яркий пример — «ВИА Гра», проект Константина Меладзе, который, однако, по мнению критика, распался, потому что изжил себя. Соседов отмечает: если на старте коллектив привлекал слушателей качественными песнями и визуальной эстетикой, то со временем в его творчестве стало слишком много вульгарности, и аудитория от этого устала.

По его словам, если «Фабрика» и «ВИА Гра» еще были творчеством, пусть и с разной долей успеха, то современное состояние женских поп-групп критик называет не иначе как «сущий ад». По его наблюдениям, сегодняшние коллективы не предлагают ни оригинальной музыки, ни внятной концепции, ни интересных вокальных партий — всего того, что могло бы задержать внимание слушателя. И это не просто придирки критика, а объективная реальность: спрос упал настолько, что подобные проекты перестали окупаться и исчезают один за другим.

Соседов проводит параллель с мужскими группами, которые постигла та же участь. И это, по его мнению, не случайно. Всегда сольные исполнители — как мужчины, так и женщины — предлагали публике более сложный, индивидуальный продукт. За вокалистом стоит личность, характер, уникальная манера подачи, тогда как в коллективах эти грани часто стираются в угоду усредненному формату. Итог, который подводит эксперт, неутешителен для продюсеров, привыкших работать по старым лекалам: жанр женских поп-групп в России если и не умер окончательно, то переживает глубокую клиническую смерть, и просто «собрать девушек покрасивее» больше не работает — публика ждет сложности и индивидуальности, а не безликой красивой картинки.

