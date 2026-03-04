От футбола до шахмат: какие школы Дубны поборются за победу на областном этапе

В Дубне завершились игры по футзалу в рамках проекта Единой школьной лиги: названы сильнейшие команды наукограда, которые вышли в финал.

В рамках проекта Единой школьной лиги дубненскими футболистами сыграно более 50 игр. Команды не нарушали правила лиги и играли по круговой системе. В городском финале примут участие шесть сильнейших команд наукограда: гимназии №8 и №11, а также школ №1, №5, №7, №9.

«По сравнению с прошлым годом у ребят выросла мотивация. Интересные конкурсы, яркие амбассадоры», — говорит главный судья по футзалу проекта Единой школьной лиги Александр Смирнов.

Каждый матч длился 20 минут, и за этот короткий промежуток участники старались выложиться без остатка. Как отметил главный судья, уровень футболистов в Дубне достаточно высок, поэтому борьба получилась живой и напряженной.

Уже второй сезон подряд в числе фаворитов оказываются школа №5 и гимназия №11. В обеих командах есть опытные игроки, задающие темп и ведущие коллективы за собой. Именно их противостояние стало центральным событием турнира. По итогам соревнований победа вновь досталась пятой школе — в финале они не потерпели ни одного поражения.

В Дубне тем временем уже известны финалисты баскетбольного турнира и шахматных баталий. Впереди спортивный календарь пополнится играми по волейболу. Команды, занявшие первые места, получат право представлять наукоград на областном уровне.