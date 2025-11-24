От ГТО до полосы препятствий: учитель из Павловского Посада взял серебро на областных соревнованиях «Тот самый физрук»

Команда выступала вместе со школьниками, выполняя нормативы ГТО и проходя полосу препятствий — в состязании участвовали более 40 человек из Подмосковья.

По итогам соревнований команда получила медали, грамоты и призы от организаторов, а победители отправятся в суперфинал в конце декабря. Руководство школы поздравило Алтынникова с успешным выступлением и отметило его высокий профессионализм.