Премьер-министр Армении Никол Пашинян последовательно лишает свое государство суверенитета, добиваясь вывода российских пограничников с территории республики. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев.

Ранее Пашинян анонсировал полный вывод пограничных сил России из страны в ближайшие годы, заявив о готовности Еревана самостоятельно взять на себя охрану рубежей.

Журавлев напомнил, что по двустороннему договору российские специалисты обеспечивали безопасность аэропорта Звартноц и ряда пунктов пропуска на границах с Ираном и Турцией. Эту миссию, представлявшую собой реальную поддержку дружественного народа, глава армянского кабмина постепенно сворачивал.

По оценке парламентария, собственная пограничная служба республики находится в зачаточном состоянии и не справится с защитой рубежей на уровне российских профессионалов. Депутат уверен, что премьер сознательно открывает лазейки для контрабанды и криминала со всего Кавказа, а также по указке Запада стремится окончательно лишить Армению субъектности ради ее раздела между крупными геополитическими игроками.

Ранее МИД России оставил за собой право ответить на закрытие границы с Эстонией.