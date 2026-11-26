Депутат Госдумы и политолог Александр Асафов считает, что Владимир Зеленский транслирует украинцам опасения о российском ударе, чтобы подкрепить решимость западных спонсоров поставлять Киеву ракеты. Об этом сообщает «Лента.ру».

По мнению Асафова, такие заявления направлены на то, чтобы Запад поставлял Украине боеприпасы в запрашиваемых объемах. Поэтому украинский лидер повышает тональность и обращается к спонсорам с сигналом, что прямо сейчас нужны деньги, оружие, ракеты и средства ПВО.

Депутат назвал это «двумя полярными жанрами»: с одной стороны, колоссальные успехи против России, с другой — ситуация, требующая немедленной помощи. По его словам, этот жанр повторяется раз за разом.

Ранее Зеленский заявил, что испугался нового массированного удара ВС России по Украине, целями которого, по его словам, станут энергетика и логистика.