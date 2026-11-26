Фото: [ Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам прошло под руководством президента России Владимира Путина/Медиасток.рф ]

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости использования технологий искусственного интеллекта против страны — об этом он сообщил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», передает сайт Кремля.

Выступая перед участниками форума, глава государства подчеркнул, что применять возможности ИИ во вред России нельзя ни при каких обстоятельствах. Развитие нейросетей и цифровых решений требует не только технологического рывка, но и надежной защиты интересов государства.

Кроме того, Владимир Путин предложил вынести на декабрьское заседание Совета по нацпроектам вопрос подготовки специалистов с учетом стремительного развития искусственного интеллекта. Отдельное внимание президент уделил наставникам: он выступил с инициативой поощрять наградами педагогов, чьи ученики добиваются заметных результатов в сфере ИИ.