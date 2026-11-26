Капитальный ремонт ДК «Октябрь» в Лосино-Петровском завершили на 80%, на объекте готова входная группа с пандусом для маломобильных посетителей, по периметру здания появились современные энергоэффективные светильники. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский добавил, что в холлах смонтированы стильные потолки с новой подсветкой, идет укладка плитки и ламината. На третьем этаже наводят порядок и собирают мебель, зрительный зал оснащают современным световым и звуковым оборудованием. Параллельно специалисты завершают электромонтажные и пусконаладочные работы.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджетных средств.Открыть обновленный Дом культуры планируют в начале 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.