Умные гирлянды могут стать для хакеров точкой входа в домашнюю или офисную сеть и выдать пароль от Wi-Fi — об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт по кибербезопасности компании UserGate Светлана Газизова.

По сути, такая гирлянда работает как мини-компьютер: она связывается с роутером, получает команды со смартфона и порой обменивается данными с облаком. Уязвимость может скрываться на любом этапе — от управления без проверки до слабой защиты пароля или передачи данных без шифрования. Если разработчик забрасывает выпуск обновлений, дыры в безопасности остаются открытыми годами. При этом ни высокая цена, ни известный бренд не дают гарантий: решающую роль играет регулярная поддержка модели, а подключенная к рабочему Wi-Fi дешевая гирлянда способна превратиться в слабое звено для всей сети с компьютерами и документами.

Масштаб рисков зависит от конкретной бреши. Одни ошибки позволяют злоумышленникам лишь баловаться с подсветкой, другие дают запустить на контроллере чужой код — тогда устройство вовлекают в генерацию вредоносного трафика, DDoS-атаки или разведку других гаджетов в локальной сети. Для майнинга мощности гирлянды не хватит, следить без камеры и микрофона через нее нельзя, но график включений способен подсказать, когда хозяева бывают дома.

Как напомнила Газизова, сценарий утечки пароля через умный свет уже подтверждался на практике: в октябре 2024 года у нескольких ламп Philips нашли уязвимость, из-за которой пароль от Wi-Fi хранился в открытом виде и считывался при физическом доступе, пока проблему не закрыли апдейтом. Похожим образом гирлянда в офисе помогает злоумышленникам искать компьютеры и открытые папки, пусть сам по себе ее взлом и не открывает файлы автоматически.

Чтобы праздник не обернулся киберинцидентом, эксперт советует соблюдать базовую цифровую гигиену: