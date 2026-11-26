В Санкт-Петербурге 33-летней женщине удалили матку из-за рака шейки матки, развившегося на фоне ВПЧ — об этом сообщает LIFE со ссылкой на Telegram-канал Mash на Мойке с комментарием гинеколога Виктории Яковлевой.

У 33-летней петербурженки Натальи диагностировали вирус папилломы человека 45-го типа, который входит в группу высокого онкогенного риска. В ходе обследования врачи выявили злокачественную опухоль шейки матки размером четыре сантиметра. Чтобы спасти пациентку, хирургам пришлось удалить новообразование вместе с органом — после этой операции женщина больше не сможет самостоятельно выносить ребенка.

Врач-гинеколог Виктория Яковлева пояснила, что вирус папилломы человека способен годами никак себя не проявлять. Если инфекция онкогенного типа долго сохраняется в организме, она может запустить предраковые изменения, а затем и развитие злокачественной опухоли. При этом сам по себе положительный тест на ВПЧ еще не говорит о наличии рака.

Главным способом защиты от опасных штаммов специалист назвала вакцинацию. Максимальный эффект прививка дает до начала половой жизни, но по показаниям сделать ее можно вплоть до 45 лет. Вместе с тем вакцина не отменяет необходимости регулярно проходить осмотры у гинеколога.