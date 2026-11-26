Диетолог Жаклин Флейшер назвала лучшее время для последней чашки чая. Об этом сообщает Real Simple.

По словам Флейшер, чашку чая без кофеина можно выпить примерно за час до сна: в этом случае чаепитие станет расслабляющим вечерним ритуалом, успокаивающим нервную систему. Чай с кофеином рекомендуется пить не менее чем за шесть часов до запланированного сна.

Людям, особенно чувствительным к кофеину, диетолог посоветовала отказаться от такого чая за восемь-десять часов до сна. Она объяснила, что кофеин усваивается за три-шесть часов, поэтому прекращение его приема заранее помогает организму естественным образом успокоиться.

Флейшер также привела данные исследования, показавшего: чай и кофе с кофеином после 21:00 затрудняют засыпание, сокращают время сна и ухудшают его качество.

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