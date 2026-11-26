На канализационно-насосной станции в Путилково установили две новые дробилки отечественного производства для защиты сетей от засоров — об этом рассказал директор красногорского АО «Водоканал» Андрей Рыбаков.

Оборудование марки «Поток» приобрели в рамках подготовки коммунальной инфраструктуры к зимнему сезону. Деньги на закупку выделили из муниципальной субсидии по поручению главы городского округа Дмитрия Волкова.

Как пояснил Андрей Рыбаков, главная задача установок — перемалывать твердый мусор, который жители смывают в канализацию. Особую головную боль коммунальщикам доставляют влажные салфетки: в отличие от обычной бумаги, они не растворяются в воде, сбиваются в плотные комья и способны забить насосы или вывести из строя даже дорогую современную технику.

Прежде сотрудникам приходилось счищать скопившиеся отходы с решеток вручную. Теперь эту рутину берут на себя дробилки, измельчая мусор и заметно снижая риск аварийных засоров. По словам руководителя «Водоканала», похожие установки уже работают на других объектах предприятия, а в скором времени ими планируют оснастить и КНС в поселке Нахабино.