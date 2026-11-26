Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что хамство президента Украины Владимира Зеленского в адрес лидеров других стран стало его брендом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, способность Зеленского хамить руководителям других государств, будь то Россия или США, превратилась в его отличительную черту.

Выступая на встрече с участниками программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова «Диалог во имя будущего», министр усомнился в идее перемирия с последующим решением вопросов стабилизации. Он задался вопросом, что именно предлагается стабилизировать, если Зеленский заявляет о непризнании российских интересов и требует вступления Украины в НАТО.

Ранее депутат Верховной Рады Бойко призвал добиваться списания госдолга Украины на переговорах.