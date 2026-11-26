Зеленский сменил командующего Силами поддержки ВСУ
Зеленский уволил командующего Силами поддержки ВСУ Герегу
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Герегу с должности командующего Силами поддержки Вооруженных сил Украины и назначил на его пост Дмитрия Ткаченко. Об этом сообщается в указах на сайте главы государства.
Указом № 1143/2026 Герега Дмитрий Михайлович снят с должности командующего Силами поддержки ВСУ. Согласно следующему указу, № 1144/2026, новым командующим стал Ткаченко Дмитрий Васильевич.
Ткаченко имеет звание бригадного генерала. Причины кадровых перестановок в документах не объясняются.
Ранее Сотрудник ОП Украины заявил о недовольстве Зеленского главнокомандующим Драпатым.