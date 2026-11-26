В России запустили первый специальный курс «ИИ для бизнеса» для представителей малого и среднего предпринимательства. Старт ему дал министр экономического развития России Максим Решетников.

Программу выпустили Минэкономразвития России и Корпорацией МСП в партнерстве со Сбером и Яндексом в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Вебинары направлены на повышение ИИ-грамотности предпринимателей и знакомство с возможностями применения искусственного интеллекта в бизнесе. Эфиры доступны на Цифровой платформе МСП.РФ, ресурсах инфраструктуры центров «Мой бизнес», в официальном сообществе «Мой бизнес — малый бизнес» во «ВКонтакте», а также на канале МСП.РФ в VK Видео.

«Искусственный интеллект полезен для бизнеса. Но внедрить его небольшой компании непросто — не всегда хватает не столько даже денег, сколько опыта и специалистов. Мы хотим сделать эту технологию доступнее, запускаем курс „Искусственный интеллект для бизнеса“, — подчеркнул Максим Решетников.

По его словам, на вебинарах предпринимателям покажут готовые решения. Они смогут узнать, с чего начать, как посчитать затраты, как оценить выгоду, понять, какие задачи можно поручить цифровому помощнику. В программу вошли четыре практических вебинара, каждый из которых посвящен отдельному направлению применения искусственного интеллекта в предпринимательской деятельности.

Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова добавила, что основные эффекты внедрения ИИ для МСП связаны с автоматизацией рутинных бизнес-процессов и генерацией гибридного контента в креативных индустриях, в связи с чем Минэкономразвития России вместе со стратегическими партнерами проводит обучающий спецкурс по ИИ.

На вебинарах, которые пройдут с 25 ноября по 3 декабря, эксперты-лидеры рынка расскажут предпринимателям о возможностях ИИ для бизнеса и дадут практические рекомендации по его использованию.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что специальный курс на МСП.РФ поможет предпринимателям разобраться в постоянно растущем рынке ИИ-агентов и грамотно внедрить искусственный интеллект в свой бизнес. На первом вебинаре эксперты поделились навыками безопасного использования ИИ и автоматизации бизнес-процессов, разобрав практические кейсы.

По словам зампредседателя правления Сбербанка Анатолия Попова, задача — сделать так, чтобы у малого и микробизнеса не оставалось барьеров для внедрения ИИ. На завершающем вебинаре 3 декабря эксперты рассмотрят юридические вопросы применения ИИ при ведении бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.